Erdemli Belediyesi’nden çiftçilere destek

( MERSİN )- Ekipler çiftçilerin atık malzemelerini toplarken, ağaç dalları ise kesilerek ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriliyor MERSİN



- Erdemli Belediyesi yürüttüğü çalışmalarla hayatın her alanına dokunuyor. Belediye, çiftçilerin bahçe ve seralarından çıkan atık malzemeleri toplayarak çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıfır rakımından 2500 rakımına kadar her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin bu kez de çalışma adresi ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere ortadan kaldırılması büyük bir yük ve maliyet doğuran başta dal parçası ve hasat sonrası sebze atıkları olmak üzere budanan bahçe dallarını yerinden alıyor. Ekipler yaptığı bu çalışmayla çiftçilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Mersin’in üreten belediyesi Erdemli Belediyesi hayatın her alanında üreten çiftçinin, esnafın yanında yer alıyor, yüzleri güldürüyor. Üreten bir Erdemli’nin önünde hiçbir engelin duramayacağını dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üretim politikalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Tollu, “Biz, Erdemli Belediyesi olarak sıfır rakımından 2500 rakımına kadar hayatın her alanında üreten ekonomi politikalarını uyguluyoruz. Üreticimizin, çiftçimizin önündeki bütün engelleri kaldırıyoruz. Onların taleplerine var gücümüzle yetişmeye çalışıyoruz. Bu, kimi zaman dijital dünyada yaptığımız çalışmalarla oluyor, kimi zaman ise bahçelerden çıkan dalları almaya kadar uzanıyor. Biz diyoruz ki, üreten Erdemli’nin önünde hiçbir engel duramayacak” dedi.

Budanan dallar ihtiyaç sahiplerine yakacak odun oluyor Bir taraftan geri dönüşüm çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren Erdemli Belediyesi, yakıt olabilecek odun parçalarını sobalara uygun bir hale getiriyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yapılan çalışmalardan çitçinin de vatandaşında mutlu olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Çalışan üreten ülke ve aile ekonomisine katkı sunan. Çiftçilerimizin üretimlerine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Çiftçilerimizin hasat ettikleri sebze ve meyvelerin atıklarını biz topluyoruz. Bunu en güzel şekilde de verime dönüştürüyoruz. Burada biz geri dönüşüm uyguluyoruz. Çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırma adına oradan elde ettiğimiz atıkları, geri dönüşüme tabi tutuyoruz. Bununla birlikte fakrı zaruret içinde olan vatandaşlarımıza yakıt olma özelliği taşıyacak odun parçalarını sobaya uygun olarak ayarlıyor ve onlara ulaştırıyoruz. Bununla birlikte çiftçilerimizin de büyük bir meşakkatini kaldırmış oluyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, tarım atık toplama sistem hizmeti çiftçilere ücretsiz olarak yapılıyor



