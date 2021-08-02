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Erdek’ten Manavgat’a yanık merhemi
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erdek’ten Manavgat’a yanık merhemi

Erdek’ten Manavgat’a yanık merhemi

- Yanık merhemi gönderen bayanın açıklamaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Argo Doğal Ürün Yangın Kaşıntılar Turist 


- Balıkesir’in turistik Erdek ilçesinden Manavgat’a yardım eli uzandı. Erdek’teki dükkanında yanıklara iyi gelen merhem üreten Nuray Filiz, Manavgat’taki yangında vücutlarında yaralar meydana gelen vatandaşlara ilk partide 48 adet merhem gönderdi. Manavgat’taki yangında birçok vatandaşımızın çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu medyadan üzülerek takip ettiğini belirten Nuray Filiz, şunları söyledi: “Manavgat’taki bu vatandaşlarımızın dertlerine biraz olsun derman olmak istedim. 48 adet merhemi kargoyla Manavgat’taki vatandaşlarımıza gönderdim. Ürettiğim merhemin içinde başta kantoron yağı olmak üzere çeşitli doğal ürünler bulunuyor. Bu merhem, başta yanıklar olmak üzere kaşıntılar, hemoroit gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Merhemin sürüldüğü yerlerde hiçbir yanık izi de kalmıyor.” (HT-MŞ)
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