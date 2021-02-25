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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erdek’te trafik kazası: 2 yaralı

Erdek’te trafik kazası: 2 yaralı

Erdek'te meydana gelen kazadan görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

İlk Müdahale Trafik Kazası 


- Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İlçe girişinde Adnan Menderes Caddesi-Denizciler Caddesi-Küçük Sanayi Sitesi Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta iki özel araç çarpıştı. Meydana gelen kazada Erdek'ten Bandırma istikametine seyreden Mehmet Ahmet Aydın yönetimindeki 10 E 0590 plakalı özel otomobile, Denizciler Caddesi’nden Adnan Menderes Caddesi’ne çıkış yapan Pervare Çelik yönetimindeki 10 ADC 106 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada, Rafiye Aydın ve Rivaşe Çelik yaralanırken, her iki araçta hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
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