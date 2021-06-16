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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi

Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi

-Teknelerden görüntüler

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Uzunlu Şiddetli Lodos Lodos Demirli 


- Erdek'te etkili olan şiddetli lodos, Kurbağalı sahili açıklarında tonozda bağlı bulunan yelkenli tekne ve sür'at teknesinin karaya oturmasına sebebiyet verdi. Kurbağalı sahili açıklarında demirli bulunan "Muya" isimli 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve "Mustafa Naz 1" isimli sür'at teknesi, tonozda bağlı bulunan halatlarının kopmasıyla sahile sürüklendi. Sahile vuran tekneleri gören vatandaşlar kurtarma çalışması başlattı. Başarılı olamayan vatandaşlar tekne sahiplerine haber vererek vinç yardımıyla tekneleri denizden çıkardı. (HT-MŞ)
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