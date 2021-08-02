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Erdek Limanı'nda lüks yat yanarak böyle battı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erdek Limanı'nda lüks yat yanarak böyle battı

Erdek Limanı'nda lüks yat yanarak böyle battı

Yat yangınından görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Su Karya Yangın Demirli 


- Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yat Limanı’nda demirli bulunan lüks yat çıkan yangın sonucu battı. Edinilen bilgiye göre; Erdek Yat Limanı’nda demirli bulunan lüks yat alev aldı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında alevler bir anda tekneyi sardı. Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından söndürme çalışmaları başlatılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından alevlere su ve köpük sıkarak müdahale edilerek yangın söndürüldü. Alevler arasında kalan lüks yat, çevrede bulunan diğer teknelere sıçramadan söndürülürken, yat sulara gömülerek battı. Tekne etrafında akaryakıtın denize sızmaması için önlem alındı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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