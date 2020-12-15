Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

- Kayak yapanlardan görüntü

Hafta Sonu İstifa Muhabir Kayak Sezonu Allah 

-- Pistlerden görüntü
-- Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile röportaj
-- Kayak yapan Eray Yazıcı'nın açıklamaları
-- Detaylar

( KAYSERİ - DRONE)- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:- "Erciyes kayağın merkezi olma yolunda yoluna devam ediyor" KAYSERİ

- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'nin önde gelen kış sporları merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sezonun ilk kayağına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.
Başkan Büyükkılıç İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun hayırlı olmasını temenni ederken, Erciyes'in kayağın merkezi olma yolunda yoluna devam ettiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamalardan dolayı Kayserililerin hafta sonları Erciyes'ten faydalanamayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç; "Kayak sezonu Erciyesimizde 15 Aralık itibariyle başlamış bulunmakta. İnşallah 19 Aralık'ta charter seferleri devam edecek. Malum hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Kayserili hemşehrilerimizin bu imkanlardan istifade etme şansı yok. Hafta içi onlar istifade edecek, hafta sonları da yurtdışından ve tur şeklinde gelen misafirlerimiz istifade etmiş olacak. Erciyesimiz güvenli bir merkez olarak sertifikasıyla birlikte kayağın da merkezi olma yolunda devam ediyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Maske, mesafe, temizlik kurallarını da asla gözardı etmeyeceğimizi hatırlatmak istiyorum" dedi.
Sezon açılışını değerlendirerek arkadaşlarıyla birlikte kayak yaparak karın tadını çıkaran Eray Yazıcı ise; "Sezon başladı, mutluyuz. Koronadan dolayı geçen sezon erken kapanmıştı, kursağımızda kalmıştı. Bu sene inşallah bir sıkıntı yaşamayız. İnşallah bu sezon tam gaz kaymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (TB-ag-
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement