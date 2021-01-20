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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı, pistler doldu

Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı, pistler doldu

- Kayak yapanlardan görüntüler

Koronavirüs Kar Kalınlığı Yabancı Turist Kapalı Alan Yağan 

-- Pistlerden görüntüler
-- Veysel Değirmenci ile röportaj
-- Detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağan karla beraber kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, pistler ise kayakseverlerle doldu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerde yoğunluk yaşandı. Son günlerde yağan karla beraber kar kalınlığının yaklaşık 80 santime ulaşmasıyla kayakseverler pistlerin tadını çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, koronavirüs tedbirlerinin alındığı Erciyes'te güzel vakit geçirme imkanı buluyor. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci; "Son yağan karlarla birlikte, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Gerek Rusya’dan gelen, gerek Ukrayna’dan gelen bütün kış turizmcilerimiz ve yerli kış turizmcilerimiz pandemiden dolayı Erciyes’i tercih ediyorlar. Pistlerimiz gayet güzel. Pandemide kayak yaparken çok fazla temasımız olmuyor. Aralıklı bir biçimde kayak yapıyoruz. Kayak çok kolay öğrenilen bir spor dalı ve kayak yapabilmek için yeterli kar yağdı. Herkesi kayağa bekliyoruz" ifadelerini kullandı. "Temiz havanın çok faydası var" Vatandaşları pandemi döneminde yüksek rakımlı temiz hava almaları tavsiyesinde bulunan Değirmenci; "Pandemi döneminden buradaki yüksek rakımlı ve temiz havanın insanlara çok faydası var. Erciyes’e olan ilgiden gayet memnunuz. Yabancı misafirlerimiz olsun, yerli misafirlerimiz olsun, bütün hizmetlerden memnunlar. Bütün olanaklar sağlanıyor. Bütün mağazalarımızda, kayak gondollarında İçişlerinin yayınlanmış oldu genelgeye her türlü riayet ediliyor. Kayak yaparken hiçbir zaman kapalı alanda değiliz. Mis gibi hava var. İnsanlar gelsinler, burada havalarını alsınlar. Hayat güzel, yaşamak güzel yeter ki şekillendirilsin" ifadelerini kullandı. (TB-
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