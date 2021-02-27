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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erciyes'te denetimler artırıldı, pistler turistlere kaldı

Erciyes'te denetimler artırıldı, pistler turistlere kaldı

denetimden görüntüler

Jandarma Yabancı Turist Gesi Aktüel 

-Pistlerin drone görüntüsü
-Kayak yapanlardan aktüel görüntüler
-Röportajlar

( KAYSERİ -DRONE) KAYSERİ

- Erciyes Dağı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırılırken, dağa sadece konaklama belgesi olanlar alındı. Pistlerin yerli ve yabancı turistlere kaldığı Erciyes'te yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri Erciyes'e giden yollarda denetim yaparken, konaklama belgesi olmayanları dağa göndermedi. Erciyes'te ve kent merkezindeki otellerde kalan yerli ve yabancı turistler de, havanın sıcak olmasını da fırsat bilerek kayak yapmak için pistlere akın edince, yoğunluk yaşandı. Erciyes'te yaşanan yoğunlukta havadan görüntülendi. Şehir dışından Erciyes'e gelen turistler de, pistlerin güzel olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.

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