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Erciyes Motofest devam ediyor
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Erciyes Motofest devam ediyor

Erciyes Motofest devam ediyor

- Motosikletlerin akrobasi gösterilerinden görüntü

Yarış Efes Gesi Akrobasi Gösterisi Festival 

-- Yarışmalardan görüntü
-- Festival alanından görüntü
-- Konserlerden görüntü
-- Detaylar

( KAYSERİ )- Motosikletlerin akrobasi gösterisi nefes kesti KAYSERİ

- Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda bu yıl 4.’sü düzenlenen Erciyes Motofest, devam ediyor. Erciyes Dağı’nin 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Bölgesi’ndeki çadır kamp alanında devam eden festival renkli görüntülere sahne oluyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale katılan motorcular, gün içerisinde çeşitli aktivitelerle eğlenme imkanı buluyor. Gündüz akrobasi gösterileri, yarışmalar ve çeşitli oyunların olduğu festival, akşamları ise konserle devam ediyor. Bu güne kadar Yusuf Güney, Sancak ve Ersan Er'in sahne aldığı festival 30 Ağustos'a kadar devam edecek.
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