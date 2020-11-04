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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı

Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı

Gondollardan detay

Kayak Merkezi Yağan Kar Yağışı 

-Kar yağışından detay
-Erciyes yazısından detay
-Tesislerden detay
-Hareket eden gondoldan çekilen görüntüler

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes kayak merkezine lapa lapa kar yağdı. Dün gece Erciyes Dağı'nda üst kesimlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde şehir merkezinde yağmur yağarken, Erciyes Dağı'nın 2200 metre ile zirvesi arasında kar yağışı etkili oldu. Erciyes Dağı'nda lapa lapa yağan kar, hem işletmecileri hem kayakseverleri sevindirdi. (AÖ-
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