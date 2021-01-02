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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor

Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor

Drone görüntüsü

Kış Turizmi Yurt Dışı Aktüel 

-Kayak yapanlardan aktüel görüntüler
-Turistler ile röportaj
-detaylar

( KAYSERİ -DRONE)- Korona virüs kış turizmini vurdu, Erciyes'te kayak pistleri boş kaldı KAYSERİ

- Erciyes Dağı, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı. Geçtiğimiz sezonlarda tıklım tıklım dolu olan dağdaki pistlerde yaşanan sakinlikte havadan görüntülendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve geçtiğimiz sezonlarda tıklım tıklım dolu olan Erciyes Dağı, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı. Geçtiğimiz senelerde tıklım tıklım dolu olan, adeta pistlerinde adım atacak yer kalmayan dağda yaşanan sakinlik havadan görüntülendi. Mekanik tesislerin kapalı olduğu Erciyes Dağı'nda, yurt dışından gelen turistler ile kendi imkanları ile pistlere çıkarak kayak yapıyor. Erciyes'i şimdiye kadar hiç böyle görmediklerini söyleyen turistler, gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirtti.

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