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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak indi

Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak indi

Kayakçının kar yağışı altında yola çıkması

Karya Kamera Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Kayakçının kask kamerasından görüntü
-Kayakçının geçtiği yolda evlerden görüntü
-Kayakçının Cumhuriyet Meydanı'na gelişi

( KAYSERİ )- Kayakçının 28 kilometrelik ilginç yolculuğu 1 saat sürdü KAYSERİ

- Kayserili kayakçı, şehirdeki yoğun kar yağışına ve Erciyes Kayak Merkezi'ne dikkat çekmek için 28 kilometrelik yolu kayarak indi. Kayseri'de 28 yaşındaki Ziya Sakarya, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışına ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne dikkat çekmek için ilginç bir yol izledi. Sakarya, şehir merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta olan Erciyes Kayak Merkezi'nden kayak takımları ile kayarak inmeye çalıştı. Yol kenarında biriken karların ve kaldırımlardaki karların üzerinden kayarak şehir merkezine ulaşmaya çalışan 28 yaşındaki kayakçının bu ilginç yolculuğu yaklaşık 1 saat sürdü. Sakarya, uzun yolculuğun ardından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
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