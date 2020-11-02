Ercişli depremzede çocuklardan İzmirli akranları için anlamlı kampanya

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( VAN ) - VAN



- Van'ın Erciş ilçesinde 2011 yılındaki depremi yaşayan bir grup çocuk, topladıkları oyuncak ve kitapları İzmir'deki depremzede akranlarına gönderdi. İlçede 2011 yılında yaşanan depremin acısını unutmayan çocuklar, İzmirli yaşıtlarının açısını paylaşıp onlarla olduklarını göstermek için kitap ve oyuncak toplama kampanyası başlattı. "Erciş depreminde onlar bizi unutmadı yanımızda oldular, şimdi biz de onları unutmayacağız" diyen çocuklar, kampanya kapsamında toplanan kitap ve oyuncakları Türk Kızılay Erciş Şubesine teslim edip İzmirli akranlarına gönderilmesini talep ettiler. Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 9 yıl önceki deprem yaşayan Ercişli çocukların aynı acıları yaşayan İzmirli kardeşleri için duyarlı bir davranışa imza attığını söyledi.



Çocuklar tarafından kendilerine teslim edilen oyuncak ve kitapları İzmir'e göndereceklerini belirten Özdaş, "Erciş'te toplanan yardımlarla İzmir'in yanında olacağız. Çünkü onları, depremi yaşayanlar olarak en iyi biz anlarız. Van depreminde tüm Türkiye yardımımıza koştu, yaralarımıza merhem oldu. Bugün biz de devlet, millet olarak onların yanında olacağız. Ayrıca çocuklarımız bizi duygulandıran bir çalışmaya yaptılar. Hazırladıkları kolilerin içine kardeşlerinin acısını anladıklarını, destek olmak istediklerini belirten mektuplar yazdılar. Öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

2011 yılında yaşanan depremde oyuncaklarını ve kitaplarını kaybettiğini ifade eden Meryem Demir, "Oradaki kardeşlerimizin ne duygu yaşadığını iyi anlıyoruz. Onların da bizim durumumuzu yaşamasını istemediğimiz için yardım kampanyası yaptık. Topladığımız yardımları kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Kızılaya gelip teslim ettik" ifadelerini kullandı. (MSA-Y)



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