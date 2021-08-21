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Erciş’ten sel bölgesine yardım
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erciş’ten sel bölgesine yardım

Erciş’ten sel bölgesine yardım

Gıdaların kolilere konma görüntüsü

Yardım Kampanyası Sel Felaketi Sivil Toplum Felaket Zabıta 

-Kolilerin kamyonlara yüklenmesi
-Kamyonun Van Valiliği'ne gelmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından Karadeniz bölgesinde meydana gelen selde mağdur olan ailelere yönelik toplanan yardımlar, Van Valiliği’ne gönderildi. Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları, Karadeniz bölgesinde meydana gelen selde mağdur olan ailelere yönelik ‘Van Sizinle’ yardım kampanyası başlattı. Yardım çerçevesinde toplanan gıda ve kıyafetler, belediye ekiplerince kolilere yerleştirildi. Yaklaşık 500 koliden oluşan yardımlar, sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Van Valiliğine gönderildi. . Konuyla ilgili konuşan zabıta personeli Zerrin Şen, “Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi öncülüğünde Karadeniz’de yaşanan sel felaketinden ötürü burada hazırladığımız kolilerimizi kamyonlarımıza yükleyip oradaki kardeşlerimize göndermiş durumdayız. Ben kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle felaket yaşatmasın" dedi.

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