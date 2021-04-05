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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erciş’teki STK’lardan amiraller hakkında suç duyurusu

Erciş’teki STK’lardan amiraller hakkında suç duyurusu

-Basın açıklaması görüntüsü

( VAN ) VAN

Sivil Toplum Kuruluşu Yazla İmtiyaz Sivil Toplum Suç Duyurusu 


- Van’ın Erciş ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, bildiri yayınlayan amirallere tepki göstererek suç duyurusunda bulundu. Erciş ilçesindeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildirisine tepki gösterip, suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık önünde bir araya gelen STK temsilcileri, bildiri yayınlayan amirallerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Erciş Sivil İnisiyatif Dönem Sözcüsü ve Memur-Sen İlçe Temsilcisi Cemal Aslan, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını belirterek, "Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir" dedi.
(MSA-Y)
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