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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erciş’teki spor yatırımlarında sona gelindi

Erciş’teki spor yatırımlarında sona gelindi

-Spor tesislerinin yapım inceleme görüntüleri

- VAN

Yüzme Futbol Sahası Yüzme Havuzu Basketbol Hentbol 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Van'ın Erciş ilçesini ziyareti sırasında müjdesini verdiği 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzu projelerinin yapımında sona gelindi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, spor tesislerinin son durumuyla ilgili Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit ve icra müdürlerinden bilgi aldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yapılacak tesislerin standartlara uygun olarak inşa edildiğini belirterek, “Basketbol sahamızın zemin kaplaması yapıldı. Bundan sonraki süreçte en kısa sürede şehrimizin hem futbol hem basketbol sahasını bir ay içinde hizmete alacağız. Yüzme havuzumuzdaki ihale bitirildi, inşaat aşamasına geçildi. Erciş'imize ve Van'ımıza hayırlı olsun” dedi.
Milletvekili Arvas ise yapılan tesislerin hayırlı olmasını dileyerek, “Erciş'te yapılacak futbol, voleybol, hentbol, basketbol ile yüzme havuzu tesisi, gençlerimizin gelişimi açısından çok önemlidir. Bu yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza, bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Erciş'imize hayırlı uğurlu olsun. Daha nice hizmetleri Erciş'imize buluşturacağız inşallah” ifadelerini kullandı.
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