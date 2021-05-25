Erciş’te zincirleme kaza: 6 yaralı

--kaza yapan tırın görüntüsü --Kaza yapan tır ve kamyonun görüntüsü- --Yaralıların ambulansa bindirilme görüntüsü --Ticari taksi ve kamyonun görüntüsü --Ambulansların çıkış görüntüsü
( VAN ) VAN
- Van’ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Ağrı karayolu üzerindeki Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan 13 D 144 plakalı tırın Erciş Belediyesine ait 65 NY 715 plakalı kamyona çarpmasıyla kontrolden çıkan kamyon da 65 T 5148 plakalı taksiye çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MSA-Y)
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