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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Erciş’te zincirleme kaza: 6 yaralı

Erciş’te zincirleme kaza: 6 yaralı

-Kaza yapan kamyon ve ticari taksi görüntüsü

Ticari Taksi Trafik Kazası Zincirleme Kaza Trol 

--kaza yapan tırın görüntüsü
--Kaza yapan tır ve kamyonun görüntüsü-
--Yaralıların ambulansa bindirilme görüntüsü
--Ticari taksi ve kamyonun görüntüsü
--Ambulansların çıkış görüntüsü

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Ağrı karayolu üzerindeki Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan 13 D 144 plakalı tırın Erciş Belediyesine ait 65 NY 715 plakalı kamyona çarpmasıyla kontrolden çıkan kamyon da 65 T 5148 plakalı taksiye çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MSA-Y)
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