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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erciş’te yetiştirilen lahana bölgenin ihtiyacını karşılıyor

Erciş’te yetiştirilen lahana bölgenin ihtiyacını karşılıyor

Lahana tarlalarındaki hasattan görüntüler

Asad Tarım Gesi 

-Lahana yetiştiricisi Ruhani Akgül ile röportaj
-Lahanayı tırlara yükleyip Güneydoğu bölgesinde satışa sunan esnaf ile röportaj
-Lahananın tırlara yüklenmesinden görüntüler

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde yetiştirilen lahana, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ihtiyacını karşılıyor.Erciş ilçesinde her yıl mayıs-haziran aylarında ekimi yapılan ve ekim-kasım aylarında toplanmaya başlanan lahananın hasadına başlandı. Yüzlerce dönümlük arazilerde tarımı yapılan ve Ercişli çiftçilerin en büyük geçim kaynağı olan lahana ilçe pazarında 5 ile 10 TL’den alıcı bulurken, ilçe dışına da nakliyatı yapılıyor. Ağırlığı 10 ile 25 kilogram arasında olan lahana, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine tırlarla nakliyatı yapılarak talebi büyük oranda karşılıyor.
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