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Erciş’te trafik kazası: 7 yaralı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erciş’te trafik kazası: 7 yaralı

Erciş’te trafik kazası: 7 yaralı

-Kaza yapan araç görüntüleri

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç 

--Devlet hastanesi görüntüleri

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde Kışla mahallesinde 65 AAB 976 Plakalı hafif ticari araç ile 34 TG 4369 Plakalı taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Vatandaşların Haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi Trafiğe kapanan yolda araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.
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