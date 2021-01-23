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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erciş’te sokak hayvanlarına 'vefa' desteği

Erciş’te sokak hayvanlarına 'vefa' desteği

Sokak hayvanlarına yem verilmesinden görüntüler.

Hafta Sonu Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Vefa grubu üyesi Gökhan Aldeşer ile röpörtaj

( VAN -ÖZEL) VAN

- Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Van‘ın Erciş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, kış günleri ve korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına koştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ekipler, sokak hayvanları için uygun noktalara mama ve su bırakarak beslenmelerini sağladı. Erciş vefa sosyal destek grubu ve Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, haftanın belirli günlerinde düzenli şekilde sokak hayvanlarını beslediklerini belirterek, ekiplerin pek çok noktaya mama ve su bıraktığını söyledi.


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