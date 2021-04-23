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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Erciş’te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu

Erciş’te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu

Öğrencilerin kaymakama çiçek takdimi görüntüsü

Kaymakamlık Dünya Çocukları Öğrenciler 

-Öğrencilerim makamı oturma görüntüleri
-Kaymakamın öğrencilere hediye takdimi görüntüsü
-Toplu görüntü
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ravza Kul ve Destan Zengin adlı öğrenciler, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nun makamına oturdular. Bir günlüğüne kaymakamlık koltuğuna oturan Ravza Kul ve Destan Zengin’e yakın ilgi gösteren Mehmetbeyoğlu, çocuklarla sohbet edip talimatlarını dinledi. Daha sonra kendilerine tablet ve çocuk dergisi hediye eden Mehmetbeyoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına kutlu olmasını diledi.
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