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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Erciş’te Millet Bahçesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Erciş’te Millet Bahçesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Erciş Millet Bahçesi Projesinin dualarla temelinin atılması, Butona basılarak ilk beton dökümünün yapılması, beton mikseri ile beton dökümü, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun konuşması, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın konuşması, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

( VAN ) VAN

Efes Temel Atma Töreni Siyasi Parti Beton Mikseri Allah 


- Erciş’te 20.480 metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Millet Bahçesi projesi Erciş’te de hayat buluyor. 20.846 metrekarelik alanda Millet Kıraathanesi ve tüm sosyal donatıları ile birlikte yapılacak olan Millet Bahçesi için ilk beton tören ile döküldü. Projenin başlangıcı için alanda gerçekleştirilen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.
Temel atma töreninde yaptığı konuşmada millet bahçesinin yeşilliğiyle bu bölgeye güzellik ve değer katacağını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez “Burası vatandaşlarımızın nefes aldığı, spor yaptığı bir alan olacak. Emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” ifadelerine yer verdi. Yaptığı konuşmada yatırımın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas “Biz bu yatırımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza arz ettik. İnşallah Ercişimizde 20.000 metre kare alan üzerinde Millet Bahçemizi inşa edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Sayın Valimize ve Sayın Kaymakamımıza bu eseri Ercişimize kazandırdıklarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz “ ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu 81 İlde 81 Millet Bahçesi Projesi kapsamında temel atma töreni gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş Millet Bahçemizin Erciş’e Ercişli hemşerilerimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum “ şeklinde konuştu.

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