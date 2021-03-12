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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Erciş’te kar ve tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

Erciş’te kar ve tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

kurtarma çalışmaları

( VAN ) VAN

Mahsur Kaldı Karla Mücadele 


- Van'ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti. İlçeye 20 kilometre mesafede bulunan Çakırbey Mahallesi’nde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda ilerlemekte zorluk çeken vatandaşların imdadına Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda araçlar bulundukları yerden çıkarılarak vatandaşlar güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıldı. Araçlarıyla bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.
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