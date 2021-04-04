Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Erciş’te kan davası barışla sonuçlandı

Erciş’te kan davası barışla sonuçlandı

detaylar

( VAN ) - VAN

Kan Davası General Kötülük Şahit 


- Van’ın Erciş ilçesinde Baran ve Keleş aileleri arasındaki kan davası, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in de katılımıyla yapılan törenle barışla sonuçlandı. Erciş ilçesinin Çetintaş Mahallesi’nde 2019 yılında Keleş ve Baran aileleri arasındaki bir husumetten dolayı çıkan kavgada Baran ailesinden 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra her iki aile arasında başlayan kan davası, devlet büyükleri ve Erciş’in ileri gelenlerinin araya girmesiyle barış töreni yapıldı. Çetintaş Mahallesi’nde yapılan törene Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve her iki ailenin fertleri katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan törende, her iki ailenin büyükleri Osman Keleş ve Cevdet Baran el sıkışarak barıştı. Güzel bir olaya şahitlik etmek için burada bulunduklarını ifade eden Vali Bilmez, “2 yıl önce iki aile arasındaki bir husumet kötü bir olaya dönüştü. Bize düşen ise bunu sulhla sonuçlandırmak. Tatsız bir olay yaşanmış. Bunu büyütmeye çalışanlar da olmuştur. Ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Dinimiz emrediyor ki, bir toplumda insanları iyiliğe yöneltip kötülükten alıkoyanlar olursa o topluluğa bereket yağar. Eğer o toplum bundan yoksun kalırsa, bela ve musibet yağar. İşte bu hayır işinde de birçok kişinin emeği oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra birbirimizi affediyoruz. Birbirinize söz verdiniz. Söz vermek Müslümanlık ve insanlığımızın gereğidir. Bu işi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz” dedi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın da barışın önemine dikkat çektiği konuşmasının ardından barış töreni son buldu. (MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement