Erciş’te fahiş fiyat denetimi

-Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Mühendisi Ali Osman Gündüz'ün konuşması



( VAN ) - VAN



- Van’ın Erciş Belediyesi tarafından ilçedeki marketlerde fahiş fiyat konusunda denetim yapıldı. Son günlerde gündeme gelen fahiş fiyat artışları ile ilgili Erciş ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerdeki ürünler incelendi. Yağ başta olmak üzere birçok üründe denetim yapan ekipler, ürünlerin piyasa değeri ile marketteki etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. İlçe genelinde fahiş fiyat denetimlerinin artarak devam edeceğini belirten Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Mühendisi Ali Osman Gündüz, “Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekibi olarak periyodik olarak ilçemizde raf uyuşmazlığı için denetimler yapılmaktadır. Bugün de fahiş fiyat artışları ile ilgili denetim yaptık. Yapılan bu denetimlerin daha geçerliliği olabilmesi için de faturalar ve alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değerleri not alıp Van Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda fahiş fiyat farkı belirlenen marketlere gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır” dedi.

(MSA-Y)



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