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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erciş’te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü

Erciş’te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü

Hastane önü

Satırlı Kavga Hastane Akalan Güvenlik Önlemi Alacak Verecek Meselesi 

-Detaylar

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı satırlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti. Van Yolu Caddesi'ndeki kasap dükkanı sahibi Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada ağır yara alan kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yararlanan kardeşler kurtarılamadı. İlçe merkezi ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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