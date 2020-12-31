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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erciş’te 80 bin ton üretimle yollar asfaltlandı

Erciş’te 80 bin ton üretimle yollar asfaltlandı

drone görüntüsü

Sosyal Belediyecilik Lyon Medeniyetler Mefhum 

-Asfaltlama çalışmaları
-röportaj
-detaylar

( VAN -DRONE) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde 2020 yılı içerisinde toplam 80 bin ton asfalt kullanılarak 25 milyon TL’lik yol yatırım gerçekleştirildi.
2020 yılında yol, temizlik, çevre düzenleme ve yeşillendirme, sosyal belediyecilik çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda önemli faaliyetlere imza atan Erciş Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesinin de çalışmalarıyla birlikte ilçede 80 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Toplam maliyet bedeli 25 milyon TL olan yatırım ile 12 mahalle ve 7 caddenin yolları asfaltlandı. Erciş’i muasır medeniyetler seviyesinden daha yukarılara ulaştırabilmek için 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin tüm belediye ekibiyle birlikte canla başla çalıştıklarını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş’te 2020 yılında önemli bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Erciş Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesinin toplam 25 milyon TL’lik kaynağıyla ilçemizde 80 bin tan asfalt serimi gerçekleştirdik. Her şeyin en güzeline layık ilçemize bu hizmetlerin ulaştırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez Beyefendiye, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas Beyefendiye, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine ve görevlerini canla başla yapan belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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