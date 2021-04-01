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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü coşkuyla kutlandı

Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü coşkuyla kutlandı

Saygı duruşu çelenk bırakma

Yarış Saygı Duruşu Düşman İşgali Öğrenciler Irak 

-Öğrencilerin şiir okuması
-yarışmada dereceye girenlere hediyelerin verilmesi
-İlçe kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun konuşması

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 103'üncü yıldönümü, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık binası önündeki program, saygı duruşu ile başladı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ve Beyazıt Ortaokulu öğrencilerinin şiir okumasıyla devam eden program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Burada konuşan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, 1 Nisan’ın Erciş'in düşman işgalinden kurtarılışının 103. Yıldönümü olduğunu belirterek, “Büyük gururla kutladığımız bugün, siz Erciş halkını en derin duygularımla selamlıyorum. Zaferlerle dolu şanlı tarihimize baktığımızda, Ali İhsan Paşa komutasındaki 4'üncü Kolordu birliklerinin 1 Nisan 1918'de Erciş'i mezalimden kurtardığını görüyoruz. Siz Ercişli hemşehrilerimin 1 Nisan kurtuluş gününü kutluyor, nice güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı arz ediyorum" dedi.
108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu ve Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara’nın da katıldığı program, Türk bayraklarıyla donatılan Erciş Belediye Başkanlığına ait iş makinelerinin geçidiyle sona erdi.
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