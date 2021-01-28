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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Erciş Belediyesinden çocuklara unutulmaz anlar

- Erciş Belediyesinden çocuklara unutulmaz anlar

Çocukların kayak merkezine getirilmesi

Sosyal Belediyecilik Kayak Merkezi Allah Irak 

-Çocukların karda eğlenmesi
-Çocukların Yemek yemesi
-Röportajlar
-Detaylar

( VAN ) Erciş Belediyesinden çocuklara unutulmaz anlar VAN

- Van’ın Erciş Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocukları kayak merkezine götürerek unutulmaz anlar yaşattı. İlçede sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Erciş Belediyesi, son olarak ihtiyaç sahibi çocukları Çaldıran Kayak Merkezi’ne götürdü. Aileleri ile birlikte ilk defa kayak merkezine gelen çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Çocukları kayak merkezinde yalnız bırakmayan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, onlara kar kızağı ve belediyenin çocuk dergilerini hediye etti. Çocukları bir nebze olsun pandemiden uzak tutmak ve çocukluklarını yaşayabilmeleri amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Eminim ki seneler sonra buradaki çocuklarımız bu anıyı hafızalarında taşıyacaklar. Onlar da kendi çocuklarına bunu aktaracaklar. Biz diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsesizlerin kimsesi olan bir devlettir. İnşallah, bundan sonraki süreçte evlatlarımızla kar keyfini yaşayabilmek, onlarla bir ve beraber olmak anlamında bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Ben, bu etkinliği düzenlememizde bizlere destek olan ve bizi yalnız bırakmayan Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Çaldıran Belediyesi tarafından çocuklara bere ve atkı hediye edilerek öğle yemeği ikramında bulunuldu. Erciş Belediyesinin Çaldıran Kayak Merkezi’nde ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik düzenlediği etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nun yanı sıra Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de katıldı.

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