Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Erciş Belediyesi zabıta ekipleri yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı

Erciş Belediyesi zabıta ekipleri yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı

ekiplerin çalışması

Hafta Sonu Kaldırım İşgali Kaldırımlar Zabıta Irak 

-esnaflar tarafından bırakılan flama, duba, araç lastiklerinin toplanması

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş Belediyesi ekipleri, ilçedeki yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı. Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde cadde ve sokaklarda araç trafiğinde ve yaya kaldırımlarında geçişi engelleyen flama, duba, araç lastiği gibi maddeleri topladı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki bütün ana ve ara caddeler gözden geçirildi. Özellikle yol kenarlarına esnaflar tarafından bırakılan flama, duba, araç lastiği gibi maddeler toplanarak imha edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement