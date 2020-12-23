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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Gece yapılan karla mücadele çalışması

( VAN ) - Erciş Belediyesinden karla mücadele çalışması VAN

Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 


- Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı. Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gece saatlerinde yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah erken saatlerde de kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.
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