Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete başladı

Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete başladı

Açılış Kurdele kesim görüntüleri

Hastalık Bedensel Engelli Allah 

-Bedensel engelli Selma Yıldırım türkü seslendirme görüntüsü
-Bedensel engelli Selma yıldırım röportaj görüntüsü
-Bedensel engelli Gizem Çelik röportaj görüntüsü
-Dernek başkanı Abdulhadi Kaya röportaj görüntüsü

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde, bir yıldır kapalı olan Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Derneğin açılış programına AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdulhadi Kaya, kurum amirleri, STK temsilcileri, engelliler ve vatandaşlar katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bedensel engelli Selma Yıldırım’ın hem çalıp hem söylemesi, duygulu anlar yaşattı. Daha önce zaman geçirebilecekleri bir yerin olmadığını belirten Kazım Karabekir Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Selma Yıldırım ile Erciş Devlet Hastanesi’nde çalışan bedensel engelli Gizem Çelik derneğin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederken; Dernek başkanı Abdulhadi Kaya ise Erciş'te yaklaşık 3 bin 700 engellinin olduğunu dile getirerek ,”Engellilerin bir sıkıntısı olduğunda elimizden geldiğince çözmeye çalışıyorum. Selma kardeşimiz bir engelli olarak bütün engelleri yenip sahnelerde çalıp söylüyor. Ben de bir halk ozanı olarak sahne alıyorum. İnşallah bu hastalık bir an evvel biter, bizler tekrar sahnelere çıkarız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement