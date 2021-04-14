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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı

- Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı

Saldırı sonrası Erbil havalimanının uzaktan görüntüsü

( ERBİL ) ERBİL

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- Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ta roketli saldırılar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.
IKBY Terörle Mücadele Birim tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir roketin havalimanının içine düştüğü aktarıldı. Görgü tanıkları ise, roket saldırısının ardından havalimanının kargo bölümünde yangın çıktığını öne sürdü. Saldırı sonrası havalimanına çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği, havalimanının kapatıldığı aktarıldı. Erbil Uluslararası Havalimanı'na geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti ve biri ABD askeri olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.
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