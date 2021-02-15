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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı: 2 yaralı

- Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı: 2 yaralı

-Roketlerden birinin düştüğü anlar

Roketli Saldırı Toplu Konut Bild Başkent Saldırı 

--Bölgeden detay görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

- Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere 2 kişi yaralandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, roketlerin 2’sinin Erbil Uluslararası Havalimanı’nın içine, diğer roketin ise bölgedeki bir toplu konutun yakınlarına düştüğü aktarıldı. Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından Uluslararası Erbil Havalimanı'nın kapatıldığı bildirildi.

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