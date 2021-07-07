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Erbil Havalimanı’na roketli saldırı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erbil Havalimanı’na roketli saldırı

Erbil Havalimanı’na roketli saldırı

Saldırının yaşandığı bölgeden görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Roketli Saldırı Terör Terör Örgütü Saldırı 


- Erbil

-Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki Uluslararası düzenlendi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası düzenlendiği belirtilerek saldırı sırasında Erbil’deki ABD Büyükelçiliğinde de siren çalındığı aktarıldı. Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmezken saldırı sonrası bütün uçuşlar askıya alındı. ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin üssünün bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.
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