Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erbaa’ya 8 bin kişilik stadyum

Erbaa’ya 8 bin kişilik stadyum

Yeni Erbaa stadyumunda devam eden inşaat çalışmalar

Lyon Tatların Allah Şili 

-Erbaa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal, röp

- TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde 8 bin kişilik yeni stadyum inşaatının önümüzdeki sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor. Erbaa ilçesi Kelkit Mahallesinde 2017 yılında başlayan stadyum çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Büyük oranda tamamlanan 8 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun modern yapısı ve sosyal donatıları ile yeni bir yaşam alanı olması bekleniyor. Erbaa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal, stadyum inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanmasının planlandığın söyledi.

2017 yılında 17 milyon 530 bin liraya ihale edilen stadyumun maliyetinin 24 milyonu bulduğunu ifade eden Ünal, “Stadyumda 400 araçlık otopark var tribünlerin altında 8 adet antrenman salonu olacak. Stadyumda fuaye alanlarımız olacak. Tokat’ın en modern statlarından bir tanesi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki sezon açılışı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tokat’ta yapılan yatırımlarla birlikte stadyumu Temmuz ayında ve bekleniyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement