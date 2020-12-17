Erbaa’ya 8 bin kişilik stadyum

-Erbaa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal, röp



- TOKAT



- Tokat’ın Erbaa ilçesinde 8 bin kişilik yeni stadyum inşaatının önümüzdeki sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor. Erbaa ilçesi Kelkit Mahallesinde 2017 yılında başlayan stadyum çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Büyük oranda tamamlanan 8 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun modern yapısı ve sosyal donatıları ile yeni bir yaşam alanı olması bekleniyor. Erbaa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal, stadyum inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanmasının planlandığın söyledi.



2017 yılında 17 milyon 530 bin liraya ihale edilen stadyumun maliyetinin 24 milyonu bulduğunu ifade eden Ünal, “Stadyumda 400 araçlık otopark var tribünlerin altında 8 adet antrenman salonu olacak. Stadyumda fuaye alanlarımız olacak. Tokat’ın en modern statlarından bir tanesi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki sezon açılışı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tokat’ta yapılan yatırımlarla birlikte stadyumu Temmuz ayında ve bekleniyor” dedi.





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