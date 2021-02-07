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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı

Epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı

Yerde yatan sürücü

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralı sürücünün kaldırılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler D-100 yan yolda seyir halinde olan bir sürücü epilepsi nöbetine girince kaza yaptı. Bariyerlere çarpan otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna mevkii D-100 yan yolda meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 34 AEZ 510 plakalı otomobil sürücüsü İ. Y., iddiaya göre seyir halindeyken epilepsi nöbetine girdi. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü yan yolda bekleyen iki taksinin yanından hızla geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan ve nöbet geçirmeye devam eden sürücü çevrede bulunanların yardımı ile otomobil dışına çıkarıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda bir şerit trafiğe kapandı.
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