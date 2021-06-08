Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Epilepsi hastası kayıp genç bulundu

Epilepsi hastası kayıp genç bulundu

Kurtarma ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 

-Remzi Özarcı’dan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası genç için jandarma, AFAD ve Anda ekipleri, tarafından başlatılan arama ve kurtarma seferberliği sonuç verdi, kaybolan genç sağ olarak bulundu. Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesindeki Aydınlı Mahallesinde 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası Remzi Özarcı'nın ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye jandarma ile Diyarbakır Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi, 2 günlük arama kurtarma seferberliği dün sonuç verdi. 18 yaşındaki Remzi Özarcı vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbeler sonucu yaralı halde dağlık alanda bulundu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (MB-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement