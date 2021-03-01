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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Enstrüman eşliğinde kayak keyfi

Enstrüman eşliğinde kayak keyfi

-Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden gençler

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Oksijen 


- Ardahan’ın sarıçam ormanları arasındaki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yapan Cansel Tanrıverdi ve Kürşat Bozkır akordiyon ve nagara çalarak, kayak keyfi yaşadı. Yalnızçam Kayak Merkezi zirvesinden çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri şarkılarla iniş yapan Tanrıverdi ve Bozkır, çevredekilerinin ilgi odağı oldu. Tanrıverdi, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak keyfi bir başka. Bizde bu doğal güzellikleri tanıtmak için bu etkinliği yaptık dedi.
Tanrıverdi, "Böyle bir doğada, bol oksijenli bir manzarada müzik eşliğinde kayak yaptık. Yayla yolu pistinden sazlı-sözlü iniş çok güzel ve eğlenceli oldu. Orman manzarası eşliğinde güzel ve farklı tanıtım olduğunu düşünüyoruz. Herkesi bu eşsiz güzellikteki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(OY-ÖB)
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