Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi

Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi

Enne Barajı ve Tabiat Parkı.

İlkbahar Ziyaretçiler Allah Şili Irak 

-Tesisler.
-Baraj ve park.
-Yunus Alat'ın açıklaması.
-Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü.

( KÜTAHYA - ÖZEL)- Kütahya'da ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan park- Yılda ortalama 250 bin kişinin ziyaret ettiği KÜTAHYA

- Kütahya'da Koronavirüs öncesi günlerde yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, Covid-19 sürecinde adeta sessizliğe büründü. İlkbaharda mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan. Tabiat Parkı'nın işletmecisi Yunus Alat, kontrollü normalleşme sonrası tüm doğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti.
Alat, "Tesisimiz yaklaşık 8 aydır kapalı. İnşallah, 1 Haziran itibariyle normalleşme başlıyor. Biz başta restoranımız olmak üzere tesislerimizi baştan sona yeniledik. Salgın önlemlerine büyük oranda uyarak sabır gösteren ziyaretçilerimize pandemi sonrası çok daha rahat, düzenli ve güvenli bir dinlenme ortamı hazırladık. Piknikçilerimizi, kampçılarımı ve balıkçılarımızı yeşil ile mavinin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı'na bekliyoruz. Yeni dönemde yine tekne turlarımız olacaktır" diye konuştu.
Misafirleri ağırlamak için sabırsızlandıklarını dile getiren Alat, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını, yaz sezonundaki yoğunlaşmayı tüm yıla yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Alat, Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nı yılda ortalama 250 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Mavi ile yeşilin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı, İHA tarafından havadan da görüntülendi. (EFE-Y)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement