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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Enkazdan biri hamile dört kedi kurtarıldı

Enkazdan biri hamile dört kedi kurtarıldı

kedilerin kurtarılması

-röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndan biri hamile dört kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi. İHH Adana ekibi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan biri hamile dört kedi kurtardı. Ekiplerin kedileri kurtardıktan sonra kendisine teslim ettiklerini belirten İHH Adana ekibinden Ali Ekici, "Kedileri sağ salim çıkardık. İlk kediyi çıkardıktan sonra sahibine teslim ettik. Sahibi çok sevindi, üç kedisinin daha olduğunu söyledi.

Biri de hamileymiş. Sonradan diğer kedileri de enkazdan sağ salim çıkardık. Kedileri çıkarırken kediler korktukları için ekip arkadaşlarımızı biraz çırmaladı. Kedileri sahibine ulaştırınca çok sevindi" dedi.

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