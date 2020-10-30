Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı

-FERYATLAR

-YARALININ ÇIKARILIŞI



( İZMİR )- Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı- İzmir’deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu yaralı olarak kurtarıldı İZMİR



- İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından bir kadının cansız bedenine ulaşılırken 27 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan şiddetli depremin ardından İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremden 6 saat sonra yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı dairedeki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı. Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken enkaz altında hala çok sayıda insanın olduğu öğrenildi.



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