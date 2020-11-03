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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

Hastane koridorundan detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Hastane Deprem 


- İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede yürümeye başladı.
İzmir'de depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif Perinçek tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı.
Minik Elif'in yürüdüğü görüntülerde çevresine gülücükler saçtığı görüldü.

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