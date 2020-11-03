Enkazdan 26 saat sonra Halim amca hayatını kaybetti

- İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Halim Sarı yaşamını yitirdi. 6.6'lık depremde alışveriş için İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Halim Sarı (62), enkaz altında kalmıştı. Yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan yaşlı adam, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. (AG-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım