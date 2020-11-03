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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Enkazdan 26 saat sonra Halim amca hayatını kaybetti

Enkazdan 26 saat sonra Halim amca hayatını kaybetti

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( İZMİR ) İZMİR

Alışveriş Market Deprem Yaşlı Adam 


- İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Halim Sarı yaşamını yitirdi. 6.6'lık depremde alışveriş için İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Halim Sarı (62), enkaz altında kalmıştı. Yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan yaşlı adam, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. (AG-
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