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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Enkazdan 15 saat sonra kurtarıldı, vatandaşlar böyle alkışladı

Enkazdan 15 saat sonra kurtarıldı, vatandaşlar böyle alkışladı

- Yan yatan ve alt kısmı çöken binadan detay ve genel görüntü

Hastane Deprem Nadan Sağlık Ekipleri Kışla 

-- Yaralı kadının çıkarılması ve ambulansa bindirilmesinden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 53 yaşındaki Fadime Tolu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi. Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan Fadime Tolu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bina enkazında kalan diğer vatandaşların kurtarılma çalışmaları sürüyor.
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