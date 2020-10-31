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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Enkaza dönen binalarda sabahın ilk ışıklarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Enkaza dönen binalarda sabahın ilk ışıklarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Havadan drone görüntüleri

( İZMİR -DRONE) İZMİR

Deprem 


- İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Dün saat 14.50 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık deprem Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremde şu ana kadar 24 vatandaş hayatını kaybederken 700'ün üzerinde vatandaş yaralandı. Enkaza dönen 17 binandan 8'in arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken 9 binada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hava aydınlanınca facia daha net görüldü Depremin ardından başlayan enkaz çalışmaları gece saatleri boyunca da aralıksız olarak devam etti. Depremde yıkılan 28 daireli Emrah Apartmanı ve Rıza Bey apartmanı sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan görüntülendi. Facianın boyutunu görüntülerle beraber daha iyi görülebilirken arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını ara vermeden itinayla sürdürüyor.
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