Enkaz altındaki Nerrin Erakman’dan acı haber



- İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkaza dönüştürdüğü Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi’nin birinci katında ikamet eden Nerrin Erakman’ın, arama kurtarma çalışmalarının 101. saatinde cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı Manavkuyu Mahallesi'nde yıkılan binalardan gözler önüne serildi. Barış Sitesi’nin birinci katında ikamet eden Kulalı Nerrin Erakman, şiddetli depremin enkaza dönüştürdüğü binanın enkazı altında kalmıştı. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 101. saatinde enkazdaki son kişi olan Erakman’dan acı haber geldi. 58 yaşındaki Erakman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu arada, Erakman’ı kurtarmak için yürütülen çalışmalarda, 7 katlı binanın üstten 4 katı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmış, arama kurtarma çalışmalarına hız verilmişti. Erakman’ın cansız bedenine ulaşılması ile de Barış Sitesi’ndeki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaza dönen siteden 9 kişinin cansız bedeni çıkartılırken, 3 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Sitenin 4 bloğunun da kontrollü bir şekilde yıkılacağı ve sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları başlatılacağı bildirildi.

Öte yandan Erakman’ın cenazesinin, yarın Kula’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. (HY-ÖA-



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