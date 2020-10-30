Enkaz altındaki kişiyle ağlatan konuşma!

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışma esnasında göçük altında kalan bir vatandaşa telefonla ulaşıldı. Olay yerinde bulunan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşla konuştu. İşte İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında kameralara yansıyan o anlar.
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