Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Enkaz altında kalan Bildirici son yolculuğuna uğurlandı

Enkaz altında kalan Bildirici son yolculuğuna uğurlandı

- bildiricinin cenazesini getirilişi

Hastane Cenaze Deprem Cenaze Namazı Helal 

--cenaze töreni
-- detaylar

( MUĞLA ) - MUĞLA

- İzmir’deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ali Bildirici, Seydikemer ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Fethiye’de yaşayan 58 yaşındaki Ali Bildirici, doktor olan oğlu Çağlar Bildirici'yi ziyaret için gittiği İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremden 2 gün sonra enkaz altından çıkartılabilen Bildirici'nin naaşı, Atlıdere Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze, Atlıdere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törene, Bildirici'nin oğulları Çağlar ve Çağdaş Bildirici, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan depremde yıkılan binanın enkazından sağ olarak çıkarılan Bildirici'nin eşi Gülgün Bildirici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (MY-OD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı