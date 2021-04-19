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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi

Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi

-Şahısların adliyeye sevk edilmeleri

İftar Yemeği Jandarma Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

--Arşiv görüntü
-- Fotoğraf

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde aldatma sebebi ile tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi. Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakının evine giden Necmi Akgüneş (52) ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü, ismi öğrenilemeyen kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş, Necmi Akgüneş ve Necmi Akgüneş'in eşini aldattığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş’in kardeşi Mehmet Emin Özkar (36) de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Özkar cebinden çıkarttığı taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş’e ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Akgüneş’in göğsüne isabet etti. Cinayet zanlısı şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Necmi Akgüneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi. Katil zanlısı Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, Necmi Akgüneş ve eşi Ayşe Akgüneş’in boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. (MK-GY
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